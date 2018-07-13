В пятницу, 13 июля, суперлуна вызвала частичное солнечное затмение, которое было заметно в южном полушарии Земли.

Это редкое совпадение поскольку в последний раз солнечное затмение, которое выпало на пятницу 13, наблюдали в декабре 1974 года. А следующее произойдет 13 сентября 2080 года.

Наилучшая видимость, примерно в 05:00 по киевскому времени, наблюдалась над открытыми водами на границе двух океанов - Индийского и Тихого, между Австралией и Антарктидой. Ученые шутят, что в пятницу 13 произошло солнечное затмение для пингвинов, поскольку лунный диск на 22% закрыл солнечный над колониями императорских пингвинов над самым южным материком.

Также суперлуна закрыла Солнце над Австралией, Новой Зеландией и Тасманией, но там затмение было не таким выраженным - тень от Луны заслонила от 3 до 10 % солнечного диска. Наилучшая видимость была на юго-востоке Австралии, менее выраженным солнечное затмение было в Мельбурне.

Солнечные затмения происходят, когда Луна находится между Землей и Солнцем. А сегодня, кроме того, наблюдалось суперлуние - естественный спутник приблизился к Земле на 357 430 километров. Это очень небольшое по астрономическим меркам расстояние.

Фото: Карта видимости солнечного затмения 13 июля 2018 года

С солнечным затмением связано множество мифов. Ему уделяют внимание астрологи. Сегодняшнее затмение они считают особенным, поскольку оно совпало с пятницей 13.

Астрологи советуют быть осторожными в этот день, особенно на дороге, поскольку повышается риск несчастного случая. Они не рекомендуют совершать крупные покупки, принимать важные решения, заводить или разрывать отношения.

Вместе с тем, они утверждают, что в пятницу 13, которая совпала с затмением, высвободится мощная космическая энергия, которую можно использовать, загадав желания. Результаты, по мнению астрологов, можно будет наблюдать в следующие полгода.

Что касается мифов и запретов, связанных с солнечным затмением, то в некоторых странах они очень сильны. Например, в Индии многие беременные женщины считают, что им ни в коем случае нельзя выходить из дома, когда тень Луны закрывает Солнце.

Популярное издание The Times of India даже выпустило ролик, в котором поясняет, что солнечное затмение само по себе не несет никакой угрозы беременным и не отражается на неродившихся детях.

Ролик выпустили к затмению в пятницу 13.

Напомним, что этим летом ожидается так называемый "коридор затмений" с 13 июля по 11 августа. Жители Земли смогут наблюдать сразу три затмения - два солнечных и одно лунное. При этом в Украине можно будет наблюдать два из них.

Также мы писали, что лунное затмение 27 июля будет самым длинным полным лунным затмением в XXI веке. Его общая продолжительность - около 103 минут.

И о том, почему пятница 13 плохой день и повод для разных суеверий.