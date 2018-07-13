В Днепропетровской области на автотрассе Киев - Луганск - Изварино столкнулись два легковых автомобиля и маршрутка, погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"12 июля в 17:51 в службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 277 км автотрассы Киев - Луганск - Изварино", - заявили спасатели.

Прибывшие на место ЧП бойцы ГСЧС установили, что произошло столкновение трех автомобилей: двух легковых и маршрутного такси.

"Вследствие ДТП погиб один человек, которого спасатели при помощи аварийно-спасательного оборудования изъяли из поврежденного автомобиля и передали работникам скорой медицинской помощи. Он скончался в карете скорой помощи. Также пострадали 2 человека", - отметили в ГСЧС.

Личный состав ГСЧС предотвратил дальнейшее возгорание всех трех автомобилей.

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