Сегодня определится победитель XXI чемпионата мира по футболу. За главный трофей мирового футбола сразятся сборные Франции и Хорватии.

Последний и решающий матч Мундиаля пройдет 15 июля в Москве. Начало футбольной битвы в 18:00 по киевскому времени.

Финал чемпионата мира по футболу - первый опыт сборной Хорватии. В 1998 году хорватам досталось третье место на Кубке мира. Интересно, что футбольная федерация Хорватии пригласила на финал Кубка мира всех игроков, которые завоевали бронзовые медали турнира 20 лет назад во Франции

Хорваты прошли этот чемпионат без поражений. В полуфинале они обыграли сборную Англии. А в четвертьфинале хорваты были сильнее россиян.

Сборная Франции выиграла Кубок мира в 1998 году. В 2006 году французы были вторыми на чемпионате мира. Бронза чемпионата мира по футболу была в руках сборной в 1958 и 1986 годах. В 1982 - "трехцветные" были четвертыми.

На ЧМ-2018 французы оказались сильнее Бельгии в полуфинале. На счету Франции одна ничья со сборной Дании, остальные матчи французы выиграли.

Ранее "Страна" привела все результаты матчей чемпионата мира по футболу, назвала всех судей, которые будут обслуживать финальные матчи Кубка мира, а также лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу в России перед финалом.

Обе игры будет транслировать телеканал "Интер". "Страна" будет вести текстовый онлайн матча 15 июля.