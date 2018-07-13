Командующий Объединенных сил Сергей Наев пока не видит признаков эскалации конфликта на Донбассе со стороны России и верит, что война может завершиться быстро. Об этом он сказал в интервью газете "Высокий замок".

Комментируя предположение, что после чемпионата мира по футболу президент РФ Владимир Путин может пойти на очередное обострение на востоке или полномасштабное вторжение, Наев сказал: "Если такие признаки будут, мне станет об этом известно сразу".

"Но Путину широкомасштабная война не выгодна. Его цель - оставить Украину в сфере своего влияния. Ему выгодно шантажировать Украину по приднестровскому сценарию. Именно для этого он и начал конфликт на востоке", - отметил командующий ООС.

"Но сам Путин не понимает, какую катастрофическую ошибку допустил: собственными руками целую нацию сделал своими злейшими врагами, врагами российского государства", - Наев.

"Украинский народ, помня, какие жертвы принесла ему эта война, никогда не простит этого и будет мстить. Путин невольно сплотил и закалил украинскую нацию", - считает он.

На вопрос, надолго ли затянется конфликт в ОРДЛО или есть шансы, что война может быстро закончиться, командующий Объединенных сил ответил:

"Считаю, есть немалые шансы, что война может закончиться быстро".

Ранее "Страна" писала о том, что Наев запретил добровольцам находиться на передовой.

Также мы сообщали, что Волкер заявил, что возмущен предложениями обменять Крым на Донбасс.

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