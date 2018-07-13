Глава НАБУ Артем Сытник пожаловался, что его телефон прослушивают, но утверждает, что ему нечего скрывать. Такое заявление он сделал в интервью Украинской правде.

"Видимо, мой телефон слушается с самого начала, когда он у меня появился в 2003 году... Мне мало что есть скрывать", - сказал он.

Так же Сытник отметил, что нормально относится к тому, что его мониторят украинские спецслужбы.

"Я абсолютно нормально отношусь к тому, что меня мониторят. Во-первых, это реакция на нашу работу, а во-вторых, это, пожалуй, естественный процесс, когда за руководителем правоохранительного органа идет такая работа", - добавил он.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео как глава НАБУ Сытник ездил в имение Порошенко на секретную встречу.

Также мы сообщали, что Сытник заявил, что Жебривский не подходит по критериям аудитора для НАБУ.

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