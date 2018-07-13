В Киеве с 14 июля цена на проезд во всех видах общественного транспорта вырастет до 8 гривен, однако у жителей столицы останутся способы сэкономить, например, купив бесконтактную карточку на метро.

Об этом рассказала пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон, сообщает "112 Украина".

"Сегодня можно пополнить любую карточку метро, у некоторых они еще фиолетовые, у некоторых зеленые. Если вы пополняете карту метро на 50 поездок, то каждая поездка стоит 4,50 грн. Карточка вмещает 100 поездок, вы можете два раза пополнить по 50, таким образом вы получите 100 поездок, которые будут действительны с завтрашнего дня на следующие полгода. Что касается новых тарифов, если вы пополните эту карточку на 50 поездок, то каждая поездка будет стоить 6,50 грн. Я призываю людей воспользоваться возможностью сэкономить", - пояснила Макогон.

Таким образом, чтобы иметь возможность ездить в метро по 6,50 грн, необходимо пополнять карту на 325 грн одним платежом.

Также в метрополитене отметили, что с завтрашнего дня синие жетоны заменят на зеленые, однако старые жетоны без доплаты можно будет обменять в кассе до конца июля. В августе синие жетоны можно будет обменять на зеленые с доплатой. Об этом говорится на странице Киевского метрополитена в Facebook.

Фото: facebook.com

"До конца июля - вы можете использовать синий жетон обменяв его без доплаты. Один жетон обменивается в любой кассе, два и более в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2) с 8 до 19 без выходных. К концу августа - вы можете обменять синие жетоны пропорционально или с доплатой в сервисных центрах на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль № 2) с 08.00 до 19.00 без выходных", - говорится в сообщении.

С 1 сентября 2018 года - синие жетоны обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

Приобретенные месячные проездные билеты остаются действительными до конца июля.

Ранее "Страна" разбиралась в том, как в Киеве подорожает проезд в метро и во всем городском транспорте.

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