В Германии заявили о кибератаках на немецкие медиакомпании и организацию в сфере химических исследований. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции, передает DW.

Отмечено, что имеющаяся информация свидетельствует о волне атак, осуществленных предположительно с целью шпионажа. Также указывается, что нападения августа 2017 года и июня 2018 года, возможно, совершила российская группировка хакеров Sandworm.

В ведомстве уточнили, что за атаками, возможно, стоит российская спецслужба. Согласно докладу, имеется в виду так называемая атака направленного фишинга, с высокой точностью осуществленная против конкретных объектов.

Так, по электронной почте рассылались письма от имени заслуживающего доверия отправителя с приложением зараженного текстового документа в формате Word. Когда пользователь открывал его, поступала рекомендация разрешить выполнение макросов, и если дать такое разрешение, то открывается возможность слежки за сетевой инфраструктурой либо даже управления ею.

Не исключается, что в Германии, помимо медиакомпаний и организации, занимающейся химическими исследованиями, пострадали и другие предприятия.

В ФРГ считают, что высококвалифицированная и крайне агрессивная группировка Sandworm действует как минимум с 2013 года.

Отмечается, что Sandworm известна среди прочего и нападениями на цели в Украине, в частности в энергетическом секторе.

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