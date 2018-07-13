Комитет Рады по вопросам национальной безопасности и обороны опубликовал данные об инцидентах в ходе эксплуатации 120-миллиметровых минометов в Вооруженных Силах Украины в течение 2016-2018 годов



Согласно обнародованной информации, за последние два года при эксплуатации 120-милимметровых минометов М120-15 "Молот" и минометов советского производства 2Б11, зафиксировано 12 случаев нештатных ситуаций.

Хронология ЧП показана в таблице:



В документе уточняется, что решением начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины от 12.08.2016 выполнение боевых (учебных) стрельб из 120 мм минометов разрешено только с оборудованных огневых позиций из укрытия и с использованием спускового шнура.

"120 мм миномет М120-15 "Молот" в 2015 году выдержал определяющие ведомственные испытания и приказом Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 17.11.2015 № 446 допущен к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины на особый период", - говорится в сообщении.

Напомним, на полигоне в Ровненской области 6 июля в результате взрыва 120-миллиметрового миномета "Молот" погибли трое военнослужащих. Девять человек получили ранения.

После проведения эксперимента 11 июля, военная прокуратура озвучила три версии: человеческий фактор (двойное заряжение миномета), ненадлежащее техническое состояние миномета "Молот", ненадлежащее техническое состояние мины, которая заряжалась в миномет.

Ранее " страна" писала о том, что по делу о взрыве миномета "Молот" ищут виновных среди военных.