Вчера, 12 июля, в Днепре произошел взрыв в цехе во время технологического процесса в электрической печи по плавке спецметаллов. Взрывом была разрушена сама плавильная печь и металлический бункер над ней.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Фото и видео: dp.dsns.gov.ua

"Вчера в 16.49 в службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве, который прогремел в городе Днепр на улице Курсантская, Самарского района. Подразделением ГУ ГСЧС в Днепропетровской области изъято из-под кирпичей 1 человека, еще одного человека из-под завалов вытащили работники предприятия до прибытия подразделений ГУ ГСЧС.

В результате взрыва погиб один человек и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован во 2-ю городскую больницу, но в 19.25 он умер", - рассказали в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что в СБУ заявили, что ФСБ пыталась вывести из строя хлоропереливную станцию в Днепре.

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