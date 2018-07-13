В аглийском клубе Челси (владелец российский олигарх Роман Абрамович - Прим. Ред.) серьезная кадровая революция.В отставку отправлены главный тренер Челси Антонио Конте и все его помощники.

Об этом сообщает Sky Sport Italia в своем Twitter.

Фото: twitter.com/SkySport

Напомним, что Антонио Конте пришел в Челси в 2016 году и в первом же сезоне выиграл титул чемпионов. А спустя год Челси выиграл Кубок Англии. В минувшем чемпионате "аристократы" под руководством Конте заняли лишь пятое место и дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов, где уступили "Барселоне".

В западной прессе активно обсуждалось, что новым главным тренером Челси станет экс-наставник Наполи Маурицио Сарри. Итальянский специалист будет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон, а его соглашение с клубом будет рассчитано на три года.

Ранее "Страна" сообщала, что Абрамович отказался продать любимый Челси самому богатому человеку Великобритании.