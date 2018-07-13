После драматичного полуфинала Англия - Хорватия, в котором "клетчатые" вырвали победу со счетом 2 - 1 в овертайме, ФИФА открыла дисциплинарное дело против британцев.

Болельщики сборной Англии во время полуфинального матча скандировали неприемлемые речевки, сообщает Sky Sports.

"Мы можем подтвердить, что в систему антидискриминационного мониторинга поступил отчет в связи со скандированиями английских фанатов на матче. В отношении Футбольной ассоциации Англии возбуждено дисциплинарное дело. Поскольку разбирательство продолжается, мы пока не можем предоставить больше информации", - заявили в пресс-службе ФИФА.

Какие именно кричалки привели к разбирательствам не совсем ясно. ведт в сборной Хорватии нет темнокожих игроков, так что проблема расизма отпадает.

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