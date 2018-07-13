Трамп показал "очень приятное письмо" от Ким Чен Ына
Дональд Трамп получил официальное письмо от лидера Северной Корей Ким Чен Ына, которое президент США обнародовал в своем микроблоге в Twitter.
Трамп назвал его "очень хорошим письмом" и доказательством существенного прогресса между двумя странами.
Фото: twitter.com
"Очень хорошее письмо от лидера Северной Кореи Кима. Достигнут большой прогресс", - написал глава Белого дома.
В своем послании Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за "энергичные и чрезвычайные усилия" для того, чтобы сблизить отношения между двумя странами.
"Я глубоко убежден, что твердая воля, искренние усилия и уникальный подход, продемонстрированные мной и вами, господин президент, с целью улучшения отношений между КНДР и США, бесспорно принесут результаты", - отметил северокорейский лидер.
Он также выразил готовность к практическим действиям и последующей встрече с президентом Трампом.
Ранее "Страна" писала о том, что президент России Владимир Путин получил послание от главы КНДР Ким Чен Ын.
Также мы сообщали, что Трамп обещал, но не позвонил Ким Чен Ыну в воскресенье.