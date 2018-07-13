Астрономы 2 июля зафиксировали комету C/2017 S3 PANSTARRS, которая стремительно несется к Земле. Комета окружена газовым облаком, диаметр которого в несколько раз больше Юпитера. Особенность кометы заключается в том, что у нее практически нет хвоста, а газообразное вещество сосредоточено в облаке вокруг ядра.

Благодаря необычному зеленому свечению ученые назвали комету Невероятный Халк, передает cikavosti.com.

Астроном Майкл Ягер наблюдал за кометой в телескоп и он считает, что атмосфера кометы составляет 260 000 км в диаметре, что почти в два раза больше, чем планета Юпитер. Невероятный Халк подлетит к Земле 16 августа.

"Эти невероятные размеры делают этот объект относительно легкой мишенью для домашних телескопов", - говорит он.

А вот западные уфологи говорят, что с этим объектом все не так просто. Например Тайлер Глокнер, предположил, что это не может быть комета, поскольку у нее нет хвоста. Он также добавил, что в центре объекта видно два объекта, а не один.

Уфологи говорят, что этот объект может загадочной и мифической планетой Нибиру.

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