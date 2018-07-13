Репортер CNN Джейк Таппер опубликовал в своем Twitter фото бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, которого 12 июля перевели в тюрьму Александрии, штат Вирджиния.

Фото: twitter.com/jaketapper

На фото Пол Манафорт выглядит слегка помятым, проседь в волосах стала больше, на лице - щетина.

"Поскольку он является очень важным заключенным, господин Манафорт будет помещен в отдельный бокс, что ограничивает его взаимодействие с другими заключенными", - сказал шериф округа.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-советника Януковича Манафорта могут привлечь к уголовной ответственности в Украине, но есть нюансы. Спецпрокурор Горбатюк посетовал на то, что шансы на выдачу Манафорта Украине равны нулю.

Также мы рассказывали, что Манафорту выделили VIP-камеру в тюрьме.