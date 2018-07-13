Президент Украины Петр Порошенко принимал участие в саммите НАТО в Брюсселе. Здесь состоялась и его встреча с главой США Дональдом Трампом.

На пресс-конференции Петр Порошенко заявил, что обсудил с президентом США его встречу с Владимиром Путиным, вопрос Северного потока-2 и продвижение реформ в Украине. Об этом передает Укринформ.

"Мне было интересно, когда была утечка информации, что якобы отменили мою встречу с президентом США. Мы очень тщательно обсудили и следующую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Были также тщательно обсуждены вопросы "Северного потока-2", - отметил Порошенко.

Кроме того, президент Украины отметил, что на встрече с Трампом также была "отмечены достижения Украины в продвижении реформ".

Всего же, по словам Порошенко, он провел в Брюсселе 15 двусторонних встреч.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп ставит ультиматум НАТО и уезжает к Путину.