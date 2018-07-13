В Китае взлетел на воздух химический завод, погибло 19 человек
В пятницу, в ночь на 13 июля, в китайской провинции Сычуань произошла крупная техногенная катастрофа. Здесь прогремел мощный взрыв в индустриальном парке, на химическом заводе Yibin Hengda Technology. Жертвами трагедии стали 19 человек, еще 12 получили серьезные ранения.
Об этом сообщает People's Daily,China в Twitter.
Фото: People's Daily,China
Власти округа Цзяньян заявили, что взрыв произошел на заводе, который производит химикаты для пищевой и фармацевтической промышленности.
Агенство Синьхуа сообщает о том, что все раненые люди находятся в стабильном состоянии. Полиция начала расследование причин ЧП. Причина взрыва пока не известна. Окна соседних зданий были разрушены в результате взрыва.
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