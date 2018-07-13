Массовая кампания Twitter по поиску и удалению фейковых аккаунтов уже принесла первые плоды. Мега-звезды соцсети недосчитались миллионов своих подписчиков.

Так, например из аккаунта президента США Дональда Трампа исчезли около 400 тысяч подписчиков. Их количество уменьшилось с 51,4 до 51,1 ммиллиона человек.

При этом аккаунт его предшественника на посту президента, Барака Обамы, потерял сразу 2 миллиона подписчиков. Еще больше фолловеров были удалены из аккаунта певицы Кэти Перри - она лишилась около 3 миллионов подписчиков из 110 миллионов. У Ким Кардашьян, жены рэпера Канье Уэста, удалили около 1,7 миллионов подписчиков из 60,2 млн.

Как передает USA Today уменьшение числа фолловеров коснулось также исполнительного директора Twitter Джека Дорси, который недосчитался 200 тысяч подписчиков.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп не смог отказать Ким Кардашьян и помиловал осужденную на пожизненный срок американку.