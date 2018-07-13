Основатель и бессменный лидер культовой рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер неожиданно для всех посетил чемпионат мира по футболу. Он посмотрел матч Франция - Бельгия и задержался в Москве еще на пару дней.

Вчера 12 июля, Мик Джаггер посетил храм Василия Блаженного на Красной площади. Для рок-музыканта организовали экскурсию по храму, передает ТАСС.

Фото: ТАСС

Джаггер послушал духовное произведение церковного хора. Музыкант назвал пение замечательным" и сфотографировался с хором.

На вопрос о том, как музыканту чемпионат мира по футболу, Джаггер поднял вверх большой палец руки. А по поводу поражения сборной Англии, проигравшей накануне хорватам, он ответил: "Что ж, бывает". Ранее британские СМИ писали, что его присутствие на трибуне в Лужниках является плохой приметой, а сборные, за которые он более, якобы преследуют "проклятия".

В соборе Джаггеру также предложили осмотреть выставку золотых изделий, однако он отказался и с сопровождающими направился в сторону своего отеля через Красную площадь.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что принц Уильям рассказал, что чувствует после поражения Англии от хорватов.

Также мы рассказывали, что ФИФА объявила, что все результаты тестов футболистов ЧМ-2018 на допинг пока отрицательные.