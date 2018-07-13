Вечером в четверг, 12 июля, возле международного аэропорта Каира прогремел мощный взрыв, после которого вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Пострадало не менее 12 человек. Пламя и столбы дыма были видны за несколько километров.

Фото: Al Arabiya

Египетские власти направили 21 пожарную машину для борьбы з огнем, также на место проишествия отправились машины скорой помощи для перевозки пострадавших и погибших в больницы.

Официальный источник в органах безопасности сообщил, что взрыв не повлиял на воздушное движение в аэропорту Каира. Также он отрицает информацию о том, что взрыв произошел на территории аэропорта.

Другой источник в силовых структурах сказал, что два последовательных взрыва произошли на нефтехимическом заводе за Каирским аэропортом, а не на территории аэропорта. Он также заверил, что на график рейсов это не повлияло.

Ранее "Страна" сообщала, что Египет начал массовую зачистку террористов на Синае и в дельте Нила.

Также мы ссобщали, что через два года после авиакатастрофы Россия возобновила полеты в Египет.