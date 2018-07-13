Возле аэропорта Каира взорвался и загорелся нефтехимический завод
Вечером в четверг, 12 июля, возле международного аэропорта Каира прогремел мощный взрыв, после которого вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Пострадало не менее 12 человек. Пламя и столбы дыма были видны за несколько километров.
Фото: Al Arabiya
Египетские власти направили 21 пожарную машину для борьбы з огнем, также на место проишествия отправились машины скорой помощи для перевозки пострадавших и погибших в больницы.
Официальный источник в органах безопасности сообщил, что взрыв не повлиял на воздушное движение в аэропорту Каира. Также он отрицает информацию о том, что взрыв произошел на территории аэропорта.
Другой источник в силовых структурах сказал, что два последовательных взрыва произошли на нефтехимическом заводе за Каирским аэропортом, а не на территории аэропорта. Он также заверил, что на график рейсов это не повлияло.
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