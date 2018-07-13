12 июля вечером не только жители Украины столкнулись с неприятностями, связанными cо сбоем платежной системы MasterCard - банкоматы в разных странах мира перестали проводить финансовые операции, в том числе и выдачу наличных.

Пользователи сети также сообщают о трудностях. В частности, банкоматы других финансовых учреждений не идентифицируют карты MasterCard.

"Сегодня полтора часа сильно штормило Mastercard. Какой-то глобальный сбой, который коснулся не только украинских банков, но и некоторые другие страны. К сожалению, как-то повлиять на скорость исправления мы не могли. Но мы для себя сделали вывод, что надо научиться лучше коммуницировать с клиентами, предупреждая их о сбое до того, как они сами обратятся с вопросом WTF в нашу службу поддержки… Прошу прощения у всех, кого мы могли подвести", - сообщил в своем канале бывший топ-менеджер ПриватБанка и соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет.

Также прокомментировали проблему и в Приватбанке.

"Сегодня вечером владельцы карт Mastercard могли испытывать трудности в расчетах в Украине и в некоторых европейских странах. Сбой длился около часа по картам всех банков. Сейчас наши коллеги из Mastercard его устранили и все работает стабильно. Приносим свои извинения, если этот сбой вдруг коснулся вас", - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь ПриватБанк в Днепропетровской области Александр Шуть.

В настоящее время система уже работает.

В Mastercard подтвердили, что в их системе произошел сбой, который привел к задержке некоторых операций по карточным операциям на некоторых рынках. Проблему уже решили - сейчас все работает в штатном режиме.

"Мы понимаем, что ранее в процессе обработки транзакций с ограниченным количеством, возможно, были некоторые проблемы. Ситуация была решена, и эти операции теперь работают как обычно", - заявил пресс-секретарь Mastercard.

Фото: twitter.com

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