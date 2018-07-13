Полиция британского города Солсбери в четверг сообщила об инциденте, произошедшем в городе с молодым мужчиной.

"Сейчас мы имеем дело с инцидентом на Касл стрит, Солсбери, касающемся мужчины в возрасте порядка 30 лет. Учитывая текущие инциденты в Солсбери и Эймсбери, мы предпринимаем очень высокие меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность населения", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

"Мы не хотим, чтобы люди волновались, но надеемся, что вы понимаете причины происходящего", - отмечает полиция.

Полиция отмечает, что в настоящий момент нет ничего, что указывало бы на увеличение уровня опасности для местных жителей.

Британские издания отмечают, что инцидент произошел у ресторана Zizi, который фигурировал в "деле Скрипаля".

Позже полиция заявила, что мужчине ничего не угрожает.

Фото: twitter.com

Как сообщала "Страна", в Британии после отравления Скрипалей выпустили водку "Новичок" и тут же закрыли ее производство

После отравления Скрипалей полиция зарегистировала инцидент в Эймсбери и заявила, что двух человек в окрестностях Солсбери отправили тем же веществом, что и Скрипалей.

Мы писали, что Британка, отравленная "Новичком" в Эймсбери, скончалась, а отравленный нервнопаралитическим веществом мужчина пришел в сознание.