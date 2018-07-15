Харьковчанин Андрей П., который осужден за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения в 2008 году, и в декабре 2017 года получил еще один срок за "пьяное" вождение, воспользовался своим правом на амнистию.

"После начала отбывания наказания в Хролевском исправительном центре осужденный обратился в суд с ходатайством о применении к нему закона Украины об амнистии. Суд удовлетворил ходатайство 31 мая", - сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры.

Собеседник агентства уточнил, что Полтавец начал отбывать наказание в конце марта сего года. 29 марта Апелляционный суд Харьковской области изменил приговор суда первой инстанции, сократив наказание до 2 лет ограничения свободы.

Апелляционный суд отказал прокуратуре в ужесточении наказания и удовлетворил жалобу защиты о неприменении к Полтавцу ст.71 (о присоединении неотбытого наказания) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, апелляционный суд отменил дополнительное наказание в виде запрета на вождение.

В пресс-службе прокуратуры также отметили, что обратились в кассационную инстанцию с требованием отменить определение коллегии апелляционного суда и вернуть уголовное производство в отношении Полтавца на новое рассмотрение в апелляционный суд. Эта жалоба еще не рассмотрена.

Как сообщалось, 2 мая 2008 года внедорожник Mitsubishi L200, которым управлял А.Полтавец, вылетел на трамвайную остановку. В результате погибли 6 человек (в т.ч. двое детей и беременная женщина). Еще одна женщина получила травмы. Экспертиза установила, что водитель был пьян. В августе 2008 года Ленинский райсуд Харькова приговорил Полтавца к 10 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года и обязал осуждённого компенсировать ущерб потерпевшим в общей сумме около 1 млн.грн.

Полтавец отбывал наказание в Крюковской исправительной колонии в Полтавской области. В сентябре 2015 года вышел на свободу по УДО.

В октябре 2017 года он был вновь привлечен к ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

"Признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.130 КУоАП. Наложить… административное взыскание по ч.1 ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 10 200грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год", - говорится в постановлении, вынесенном судьей Червонозаводского районного суда Харькова Еленой Сорокой.

24 октября 2017г. Харьковская местная прокуратура №5 объявила Полтавцу подозрение по факту уклонения от наказания (ч.1 ст.389 УК Украины). "Освободившись в сентябре 2015г. досрочно из мест лишения свободы, подозреваемый на путь исправления не стал. В нарушение установленных приговором суда ограничения в виде запрета управления автомобилем, несмотря на изъятое у него водительское удостоверение, он сел за руль. При этом вновь находился в нетрезвом состоянии", - говорится в сообщении пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В декабре 2017 года Червонозаводский райсуд Харькова признал А.Полтавца виновным в уклонении от наказания (ч.1 ст.389 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. С учетом требований ч.5 ст.72 УК Украины относительно зачисления срока предварительного заключения (1 день за 2 дня лишения свободы) после вступления приговора в силу, срок лишения свободы составит 1 год 9 месяцев.

И обвинение, и защита подали апелляционные жалобы на приговор суда первой инстанции.

Как сообщала "Страна", в Раде предлагают за пьяное вождение лишать водителей прав пожизненно.

Мы писали, что в 2017 году протоколы за пьяное вождение принесли в казну почти 500 млн гривен.

Ранее стало известно, что глава "прокурорской инквизиции" попался пьяным за рулем и был оправдан судом.