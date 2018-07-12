Американская компания Ideal Conceal начала продавать одноименный пистолет скрытного ношения. Об этом в видеоролике, опубликованном на канале компании в YouTube, объявил ее основатель Кирк Келлберг.

Компания уже начала поставлять первые пистолеты, купленные по предзаказу. Стоимость оружия в массовой продаже составляет 500 долларов.

В некоторых штатах США граждане имеют право носить при себе огнестрельное оружие, однако должны делать это скрытно. Для этого существуют поясные кобуры, крепящиеся на поясе брюк со стороны спины, или кобуры для ношения пистолетов под мышкой. Оба варианта требуют ношения куртки или рубашки, которые бы закрывали оружие.

Пистолет Ideal Conceal выполнен в виде смартфона. В сложенном виде его трудно отличить от смартфона - корпус оружия выполнен прямоугольным, есть имитации кнопок включения и громкости, а также камеры. При нажатии одной из кнопок открывается фиксатор, после чего с противоположной стороны корпуса можно откинуть кожух, который становится рукоятью и дает доступ к спусковому крючку.

Огнестрельное оружие выполнено двуствольным двухзарядным. При первом нажатии спускового крючка будет произведен выстрел из верхнего ствола. Затем крючок нужно отпустить и нажать снова. После этого будет произведен выстрел из нижнего ствола.

В зависимости от версии пистолет может комплектоваться лазерным целеуказателем. При необходимости пистолет может быть разложен и готов к стрельбе чуть больше, чем за три секунды. Длина пистолета в сложенном виде составляет 13 сантиметров, ширина - 7,6 сантиметра.

Видео: youtube.com

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