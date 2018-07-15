Распространенность обсессивно-компульсивного расстройства среди жителей разных стран связана с географической широтой, на которой они проживают, выяснили американские ученые.

Они изучили 24 работы, посвященные наличию расстройства у жителей различных стран, и обнаружили, что распространенность ОКР зависит от того, насколько далеко страна расположена от экватора. Статья опубликована в Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders.

При обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) часто возникают навязчивые или пугающие мысли (обсессии), справиться с которыми помогают своеобразные "ритуалы" (компульсии) - определенные действия, например, мытье рук или пересчет окружающих предметов или выполняемых действий.

Ряд научных работ показывает, что возникновение навязчивых состояний тесно связано с нарушением сна: в частности, среди людей, страдающих от ОКР, распространена плохая гигиена сна, к примеру - поздний отход ко сну.

Циркадные ритмы, определяющие циклы сна и бодрствования человека, в свою очередь, регулируются естественным освещением - сменой дня и ночи: к примеру, исследования показывают, что жители северных широт, в целом, спят хуже из-за недостатка солнечного света и его замены искусственными источниками освещения.

Группа ученых под руководством Брианны Грюнталь (Breanna A. Grunthal) предположила наличие положительной корреляции между широтой местности и распространенностью ОКР среди ее жителей.

Для этого исследователи проанализировали 24 работы, посвященные распространению расстройства у более чем 100 тысяч жителей различных стран Африки, Азии, Европы, Северной и Южной Америки.

Ученые выяснили, что распространение ОКР в определенной стране зависит (p < 0,001) от широты ее расположения: чем дальше территория от экватора, тем больше среди жителей зарегистрированных случаев навязчивых состояний.

Для того, чтобы исключить влияние других, побочных переменных на корреляцию между двумя рассматриваемыми параметрами, ученые проанализировали связь между распространением ОКР и индивидуальными факторами (пол, возраст, семейное положение), а также общественными факторами (размером ВВП). Все корреляции были незначимыми.

Кроме того, широта не коррелировала с распространением у жителей страны панического расстройства: эту связь авторы работы проверили в качестве контрольной.

Как сообщала "Страна", по данным Минздрава, у трети украинцев проявлялись психические расстройства.

Мы писали, что под Одессой психбольной с гранатой стрелял в полицию, есть раненые.

Ранее в Запорожье на Соборном проспекте полиция задержала голого мужчину.