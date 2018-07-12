Скандально известного хирурга Паоло Маккиарини, который провел несколько операций по пересадке искусственной трахеи, наконец официально обвинили в подлоге и обязали отозвать статьи из научных журналов.

По решению комиссии Каролинского института, где Маккиарини работал до 2016 года, 7 июля престижный медицинский журнал The Lancet отозвал две его публикации. Об этом также сообщает Nature.



Маккиарини стал широко известен в медицинских кругах после того, как на базе больницы Каролинского университета в 2011 году провел первую в мире операцию по пересадке искусственной трахеи человеку. Хирург предложил изготавливать имплантаты из нанокомпозита и заселять их собственными стволовыми клетками пациента. До этого Маккиарини провел несколько операций на людях, пересаживая им трахеи на основе децеллюляризованных органов мертвых доноров - первая такая пересадка состоялась в 2008 году.

При этом предварительных испытаний на животных ученый не проводил.

В 2010 году хирург стал приглашенным сотрудником шведского Каролинского института. В 2011-2012 годах в больнице института он провел три операции по пересадке искусственных трахей, первая из которых и стала основанием для публикации в The Lancet.

Однако первый пациент, житель Исландии Андемариам Бейене, в 2014 году умер. Второй пациент, прооперированный в Швеции, умер уже через несколько месяцев после операции. В 2013 году больница запретила продолжать эксперименты на людях и отстранила Маккиарини от операций. Тем не менее, он продолжал быть профессором Каролинского института.

Параллельно в 2011 году Маккиарини был приглашен в Кубанский государственный медицинский университет, где основал лабораторию регенеративной медицины и продолжил оперировать пациентов. В 2016 году он основал лабораторию в Казанском федеральном университете, однако в 2017 году университет прекратил сотрудничать с ним.

Скандалы вокруг Маккиарини начались в 2014 году, когда его впервые обвинили в мошенничестве и подлоге данных в шести опубликованных статьях.

По утверждению независимой комиссии, ученый и его соавторы неверно информировали пациентов о тяжести их состояния и возможных последствиях операции, а в статьях некорректно описывали постоперационный статус людей и функциональность имплантатов. В итоге Nature Communications отозвал статью медиков в 2017 году.

По какой-то причине Каролинский институт, где работал Маккиарини, активно его защищал и снимал с него все предъявленные обвинения. Не мешали обвинения в мошенничестве и карьере ученого в России.

Очарование Маккиарини в итоге дорого обошлось Каролинскому институту - шведское правительство отправило в отставку все его правление.

По поводу смерти пациентов началось уголовное расследование. В 2017 году новый президент института сформировал собственную комиссию, которая 25 июня 2018 года постановила, что Маккиарини и шесть его соавторов сознательно допустили подлог в шести статьях, поэтому все эти статьи надо отозвать из журналов. За хроникой расследования можно следить на сайте Каролинского института.

Уголовное обвинение в причинении смерти по неосторожности Маккиарини так и не было предъявлено, несмотря на то, что большинство его пациентов были бы живы, если бы им не провели злосчастную операцию.

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