По результатам инцидента с наездом на митингующего Автоевросилы на Грушевского, которого чуть не сбил джип депутата Павла Пинзеника, задержали одного из участников акции протеста.

Об этом стало известно "Стране" из собственных информированных источников в МВД.

Это 27-летний азербайджанец с украинским паспортом Самир Абидович Алифов. Парня доставили в территориальное управление полиции на Бессарабской площади, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ч.2 ст.296 УК Украины - Хулиганство, совершенное группой лиц - максимальное наказание до 4 лет тюрьмы.

Его побратимы из Автоевросилы собираются пикетировать полицию Печерска пока парня не отпустят и утверждают, что водитель нардепа Павла Пинзеника сам спровоцировал конфликт и чуть не сбил человека.

Напомним, что сегодня в полдень автомобиль с народным депутатом Павлом Пинзеником совершил наезд на участника митинга под Радой, у пострадавшего, возможно, перелом ноги.

Активисты движения за отмену норм растаможивания импортных автомобилей в отместку разбили стекло в машине депутата Рады от "Народного фронта" Павла Пинзеника, которая сбила человека. Полиция вывела нардепа в безопасное место.

Одним из разбивающих стекло по данным полиции как раз и был задержанный Алифов.