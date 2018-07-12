В центре Киева не утихают протесты «евробляхеров» - владельцев нерастаможенных автомобилей на европейских номерах. Они требуют от власти принять законы, легализующие их машины и облегчающие растаможку в стране.

Евровладельцы прочно обосновались в правительственном квартале и уже начали вступать в конфликты с отдельными нардепами. Один из них закончился ДТП – машина депутата сбила участника акции протеста.

Протестующие заблокировали внедорожник депутата Павла Пинзеника, который начал защищать вооруженный спецназ полиции.

«Страна» приводит все подробности конфликта.

Сломал ногу митингующему

Инцидент произошел на углу улиц Шелковичной и Институтской.

Машина Toyota совершила на наезд на одного из протестующих евробляхеров, с переломом ноги его увезли на "скорой". Свидетелем этого стал корреспондент "Страны"

По нашим данным, в салоне были народный депутат от «Народного фронта», замглавы регламентного комитета, Павел Пинзеник, водитель и еще двое человек человек (позже окажется, что это нардепы Олег Крышин и Елена Масорина). На месте происшествия также появилась депутат Оксана Продан, которая пыталась успокоить протестующих.

Фото: Страна

Активно действовала полиция - хотя протестующие заблокировали машину, всех, кроме водителя, вывели через созданный правоохранителями коридор.

Позже появилось видео событий, произошедших после ДТП. Как видно, Продан наиболее активно общалась с протестующими, призывая их к спокойствию. Те, в свою очередь, не хотели идти на уступки: "Может, мы и выпустим их из авто, но что потом с ними будет - как сложится судьба".

Версия депутата

По словам Пинзеника, участники акции набросились на его автомобиль, после чего якобы пострадавший митингующий залез на его капот.

"Ехали по улице Институтской в автомобиле, который принадлежит мне на праве частной собственности. Где-то перед поворотом на улицу Шелковичную направо бросились на автомобиль так называемые митингующие с намерением его остановить, начали бить его руками-ногами, тяжелыми предметами, разбили стекло заднего вида. Пытались проникнуть в автомобиль через двери или через разбитое заднее стекло. После этого, чтобы остановить автомобиль, на его капот бросился один из митингующих", - рассказал Пинзеник в эфире телеканала "112 Украина"" в четверг.

На вопрос о состоянии человека, которого, по данным некоторых СМИ, он якобы сбил и у которого в результате этого зафиксирован перелом ноги, депутат сказал, что ему о нем ничего неизвестно. Но отметил, что у митингующего, ложившегося на капот его автомобиля, вряд ли был перелом конечности.

"Очень маловероятно, поскольку я видел как он, после того, как ему надоело лежать на капоте, он собственными руками и ногами с него слез и пошел. Я думаю, что этого человека обязательно найдут, если уже не нашли, и установят состояние его здоровья, как психического, так и физического", - сказал Пинзеник.

Как именно машина депутата совершила наезд на человека, он не рассказывает.

На вопрос, зачем митингующие совершили нападение, парламентарий ответил: "Крики были такие: возвращайтесь в Раду, принимайте закон. Потом требования изменились и свелись по большому счету к тому, чтобы нас повесить на ближайшем дереве".

При этом митингующие, по его словам, разбили заднее стекло "в один из первых моментов нападения на автомобиль". После того, как на капот лет человек, "автомобиль, конечно, остановился и после того был заблокирован; некоторое время мы были заблокированы митингующими под охраной сотрудников полиции, после чего были безопасно выведены с места события".

Он рассказал, что в его автомобиле нет видеорегистратора. "Будем искать другое видео… В мой автомобиль бросались руками, ногами, головами и телами довольно большое количество людей. Я думаю, что видео с камер видеонаблюдения найдется, и мы все это увидим", - рассказал депутат.

По словам Пинзеника, его автомобиль ехал без кортежа, в салоне находилось четыре человека: его помощник, который был за рулем авто, и два других народных депутата – Олег Крышин и Елена Масорина, оба - из фракции "Народный фронт".

Нардеп Масорина, которая находилась в салоне авто Пинзеника, также утверждает, что на капот машины прыгнул один из митингующих. В эфире телеканала "112. Украина" она рассказала, что тот некоторое время оставался на капоте, а когда прибыла полиция, самостоятельно поднялся и ушел.

Сам Пинзеник по итогам происшествия сделал заявление к СМИ. "Вопрос человеческой жизни и здоровья – это не то, чем можно манипулировать в интересах информационных войн или в политических интересах, или если я кому-то просто не нравлюсь. Я не сбивал человека и не причинял никому никакого ущерба. Для меня это очень важно", - резюмировал депутат.

«Буду открывать огонь на поражение»

Депутат-радикал Игорь Мосийчук опубликовал несколько фото инцидента и пообещал, что в случае, если подобное случится с его автомобилем, будет «открывать огонь на поражение».

«Предупреждаю, что в случае нападения на мой автомобиль после предупредительных выстрелов будет открыт огонь на поражение!» - пригрозил Мосийчук.

Задержан азербайджанец

Как стало известно "Стране" из собственных информированных источников в МВД, по результатам инцидента с наездом на митингующего "Автоевросилы" (организации, защищающей владельцев авто с еврономерами), которого чуть не сбил джип депутата Павла Пинзеника, задержали одного из участников акции протеста.

Это 27-летний азербайжанец с украинским паспортом Самир Абидович Алифов. Парня доставили в территориальное управление полиции на Бессарабской площади, решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по ч.2 ст.296 УК Украины - хулиганство,совершенное группой лиц. Максимальное наказание до 4 лет тюрьмы.

Его коллеги из "Автоевросилы" собираются пикетировать полицию Печерска, пока парня не отпустят и утверждают, что водитель нардепа Павла Пинзеника сам спровоцировал конфликт и чуть не сбил человека.

Самир Алифов, задержанный в результате инцидента