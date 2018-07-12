Швейцарские города Цюрих и Женева снова признаны самыми дорогими в мире для проживания, говорится в исследовании банка UBS AG "Цены и доходы" (Prices and Earnings).

Третьим среди самых дорогих городов является Осло, в пятерку самых дорогих городов также входят Копенгаген и Нью-Йорк.

Ежемесячный доход семьи из трех человек в Цюрихе, позволяющий обеспечить минимальный набор товаров и услуг и не включающий арендную плату, составляет $4 260. В Женеве для жизни потребуется немногим меньше - $4 165, в Нью-Йорке - $3 673, в Лондоне (8-е место)- $3 411, говорится в отчете UBS.

Меньше всего трат потребует Каир - $1272 в месяц, на две строчки выше него - Киев $1618.

Украинская столица заняла место 75-е место рейтинга, что делает Киев одним из самых дешевых городов, входящих в число самых дорогих мест для проживания в мире.

Самая дорогая еда в изученных UBS городах - в Женеве и Цюрихе, самая дешевая - в Киеве и Лагосе. Расходы на жилье будут максимальными в Гонконге и Нью-Йорке (почти $4 тыс. в месяц), тогда как в Москве можно уложиться в менее чем $1,6 тыс., как во Франкфурте или Брюсселе.

Российская столица входит в тройку лидеров по ценам на женскую одежду, мужская стоит на $140 в месяц меньше (8-е место). Главный центр мужской и женской моды - Милан, а экономным покупателям стоит присмотреться к Найроби или Лагосу.

Высокие цены также означают существенные затраты для туристов, желающих посетить данные города. Однодневный визит в Нью-Йорк обойдется паре туристов более чем в $1000, стоит учесть, однако, что в эту сумму включено пребывание в отличной гостинице, два приема пищи в ресторане, бутылка вина, такси и ряд других мелочей.

Цена для туристов Киеве гораздо ниже и сравнима с Манилой, Дели, Лагосом и Каиром - и она всего 40% от затрат в Нью-Йорке.

Фото: ubs.com/

Сеул в этом году вырвался на 2-е место ($1002) из-за Зимних Олимпийских игр. В Париже можно было отдохнуть за $888 в сутки, сопоставимые цены зафиксированы в Дубае и Франкфурте. Посещение Санкт-Петербурга, Милана или Сиднея обойдется примерно в $670 на двоих, Москвы или Афин - в $608.

В "индексе Биг-Мака", показывающем, сколько минут нужно проработать для того, чтобы заработать достаточно средств для покупки этого сэндвича, Москва находится примерно посередине - москвич зарабатывает требуемую сумму за полчаса (42-е место). Киевлянин - 58 минут.

Аналогичный "индекс iPhone" показывает, что для покупки последней модели iPhone жителю Цюриха достаточно проработать 38,2 часа, обитателю Женевы - уже 47,5 часа, Нью-Йорка - более 54 часов. В Москве придется трудиться семь с половиной недель по 8 часов в день, в Киеве - почти 18 недель.

Как сообщала "Cтрана", ранее Bloomberg назвал самый дорогой и самый дешевый город планеты для жизни.

Ранее мы писали, что назван самый дорогой для жизни город Украины и это не Киев.

Мы писали, что в Киеве заметили самый дешевый автомобиль в мире.