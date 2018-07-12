Полиция задержала 1 митингующего у здания Верховной Рады во время инцидент с автомобилем депутата Пинзеника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Согласно сообщению, группа лиц провоцировала драку у здания парламента, а один из них пытался ударить депутата Рады.

"Правоохранители сразу отреагировали на инцидент и оттеснили правонарушителя. Его доставили в территориальное управление полиции для дачи объяснений", - сказано в нем.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса.

При этом в сообщении не уточняется, кого из депутатов Рады пытался ударить задержанный.

Тем временем, участника протеста сбило авто депутата Пинзеника. Однако депутат утверждает, что мужчина сам взобрался на капот.

Как сообщала "Страна", евробляхеры возмущены невключением в повестку Рады закона об авто на еврономерах.

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