В среднем украинец совершает 1,2 зарубежные поездки в год. Это вдвое меньше, чем в среднем по миру. При этом продолжительность рядовой поездки составляет 8 дней – как и у граждан других стран.

К таким выводам пришли аналитики международной платежной системы Visa, изучив туристические предпочтения жителей 27 государств, передает UBR.

Примечательно, что вопреки общемировым тенденциям, украинцы не стремятся уехать как можно дальше от дома. Если средний житель планеты чаще всего ездит в Японию и Австралию, то наши люди отдают предпочтение относительно близким Египту, Турции и Болгарии, а также соседним России и Польше.

Это подтверждают и аналитики Visa: украинцы тратят на каждую поездку (средняя продолжительность которой соответствует мировым показателям – 8 дней), всего $979. Тогда как глобальный турист без проблем расстается с вдвое большей суммой ($1 793).

При этом покупки и бронь билетов в сети осуществляют лишь 56% украинцев. А вот банковскими картами они пользоваться за границей боятся меньше – только 25% наших туристов смело рассчитываются пластиком за рубежом, что соответствует общемировым тенденциям.

Чего украинцы совсем не хотят делать – так это снимать наличные в заморских банкоматах. Только 5% наших путешественников решились в прошлом году на такой шаг.

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