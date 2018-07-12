Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский написал заявление об отставке. Об этом заявил 12 июля сам Смелянский, передает "Центр транспортных стратегий".

2 июля у Смелянского закончился контракт и он подал заявление об отставке с датой до 31 августа.

Смелянский заявил, что готов продлить контакт, если в нем будут соблюдаться следующие условия: возможность формирования собственной команды на рыночных зарплатах, политическая независимость, возможность реализации шоковых реформ, четкая стратегия.

"Мне хочется верить, что все будет хорошо и мы продолжим реформы.

Положительным я считаю то, что Кабмин решил одобрить мою кандидатуру на должность гендиректора", - сказал Смелянский.

Только на прошлой неделе Кабмин утвердил Смелянского в должности гендиректора национальной почтовой компании. До того он руководил предприятием в статусе исполняющего обязанности.

Согласно одобренному протокольному решению Кабмина от 5 июля, Мининфраструктуры в месячный срок обязали обеспечить заключение контракта со Смелянским, который возглавил "Укрпошту" еще 20 апреля 2016 года.

В конце июня 2018 года правительство объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета "Укрпошты". Результаты отбора должны быть обнародованы до 12 сентября.

На днях Смелянский присутствовал на совещании с президентом Украины Петром Порошенко, министром социальной политики Андреем Ревой, министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, председателем правления Пенсионного фонда Алексеем Зарудным, на котором рассматривали вопрос сокращения количества отделений в селах и необходимость изменить тарифы на доставку пенсий.

Ранее "Страна" сообщала, что глава "Укрпочты" раскритиковал ограничения на импортные посылки, а также о том, что в "Укрпоште" опровергли информацию о возможном банкротстве.