Журналисты программы "Схемы" в процессе слежки за имением президента Порошенко в Козине выяснили, что Порошенко принимает тайных визитеров по ночам.

По данным журналистов, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник посещал дом, в котором живет президент Украины Петр Порошенко в Козине. Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат Александр Грановский.

Сытник подтвердил факт встречи, однако, не встречу с Александром Грановским. Грановский не ответил на запрос журналистов, также как и Порошенко.

Видео: Youtube.com

Ранее "Страна"писала, чем на самом деле занимается близкий к Петру Порошенко депутат Александр Грановский.

Ранее Сытник заявил, что Жебривский не подходит по критериям аудитора для НАБУ.

Мы также цитировали, что норма об апелляции в законе об Антикоррупционном суде вызовет недовольство Запада.