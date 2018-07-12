Появилось видео как глава НАБУ Сытник ездил в имение Порошенко на секретную встречу
Журналисты программы "Схемы" в процессе слежки за имением президента Порошенко в Козине выяснили, что Порошенко принимает тайных визитеров по ночам.
По данным журналистов, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник посещал дом, в котором живет президент Украины Петр Порошенко в Козине. Встреча состоялась поздно вечером 26 апреля. В это же время у ворот резиденции были зафиксированы машины, которыми пользуется депутат Александр Грановский.
Сытник подтвердил факт встречи, однако, не встречу с Александром Грановским. Грановский не ответил на запрос журналистов, также как и Порошенко.
Видео: Youtube.com
Ранее "Страна"писала, чем на самом деле занимается близкий к Петру Порошенко депутат Александр Грановский.
Ранее Сытник заявил, что Жебривский не подходит по критериям аудитора для НАБУ.
Мы также цитировали, что норма об апелляции в законе об Антикоррупционном суде вызовет недовольство Запада.