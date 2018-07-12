ринадлежащий первому заместителю главы парламентского комитета по вопросам регламента Павлу Пинзенику (фракция "Народный фронт") автомобиль, в котором находился сам Пинзеник и двое его коллег-депутатов, наехал на одного из участников акции владельцев автомобилей на еврономерах в четверг.

По словам Пинзеника, участники акции набросились на его автомобиль, после чего якобы пострадавший митингующий залез на его капот. "Ехали по улице Институтской в автомобиле, который принадлежит мне на праве частной собственности. Где-то перед поворотом на улицу Шелковичную направо бросились на автомобиль так называемые митингующие с намерением его остановить, начали бить его руками-ногами, тяжелыми предметами, разбили стекло заднего вида. Пытались проникнуть в автомобиль через двери или через разбитое заднее стекло. После этого, чтобы остановить автомобиль, на его капот бросился один из митингующих", - рассказал Пинзеник в эфире телеканала "112 Украина"" в четверг.

На вопрос о состоянии человека, которого, по данным некоторых СМИ, он якобы сбил и у которого в результате этого зафиксирован перелом ноги, депутат сказал, что ему о нем ничего неизвестно, но отметил, что у митингующего, ложившегося на капот его автомобиля, вряд ли был перелом конечности. "Очень маловероятно, поскольку я видел как он, после того, как ему надоело лежать на капоте, он собственными руками и ногами с него слез и пошел. Я думаю, что этого человека обязательно найдут, если уже не нашли, и установят состояние его здоровья, как психического, так и физического", - сказал Пинзеник.

На вопрос, зачем митингующие совершили нападение, парламентарий рассказал: "Крики были такие: возвращайтесь в Раду, принимайте закон. Потом требования изменились и свелись по большому счету к тому, чтобы нас повесить на ближайшем дереве".

При этом митингующие, по его словам, разбили заднее стекло "в один из первых моментов нападения на автомобиль". После того, как на капот лет человек, "автомобиль, конечно, остановился и после того был заблокирован; некоторое время мы были заблокированы митингующими под охраной сотрудников полиции, после чего были безопасно выведены с места события".

Он рассказал, что в его автомобиле не было видеорегистратора. "Будем искать другое видео… В мой автомобиль бросались руками, ногами, головами и телами довольно большое количество людей. Я думаю, что видео с камер видеонаблюдения найдется, и мы все это увидим", - рассказал депутат.

По словам Пинзеника, его автомобиль ехал без кортежа, в салоне находилось четыре человека: его помощник, который был за рулем авто, и два других народных депутата – Олег Крышин и Елена Масорина, оба фракции "Народный фронт".

Нардеп Масорина, которая находилась в салоне авто Пинзеника, также утверждает, что на капот машины прыгнул один из митингующих. В эфире телеканала "112. Украина" она рассказала, что тот некоторое время оставался на капоте, а когда прибыла полиция, самостоятельно поднялся и ушел.

Сам Пинзеник по итогам происшествия сделал заявление к СМИ. "Вопрос человеческой жизни и здоровья – это не то, чем можно манипулировать в интересах информационных войн или в политических интересах, или если я кому-то просто не нравлюсь. Я не сбивал человека и не причинял никому никакого ущерба. Для меня это очень важно", - заявил депутат.

Согласно электронной декларации Пинзеника за 2017 год, он и его супруга Ольга имеют в совместной собственности два автомобиля – Toyota Land Cruiser 200 (2015 года выпуска) и Toyota Highlander (2012 года выпуска).

Как сообщала "Страна", евробляхеры, которые блокировали сегодня Раду, были возмущены невключением в повестку Рады закона об авто на еврономерах.

Мы писали, что евробляхеры объявили, что останутся в центре Киева на ночь.