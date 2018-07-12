Правоохранители обнаружили на территории частного домовладения в с.Степок, входящего в состав пгт Кирилловка Акимвского района Запорожской области, стационарный трубопровод, из которого в Утлюкский лиман вытекала жидкость темного цвета.

Как сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Запорожской области, перед этим в дежурную часть Кириловского отделения полиции Мелитопольского отдела полиции поступило сообщение о том, что в районе Степок на Федотовой косе в Утлюкский лиман сливаются нечистоты.

Сотрудники следственно-оперативной группы полиции, представители регионального управления защиты экономики, а также экологи обнаружили трубопровод, 30 метров которого было извлечено из земли с помощью экскаватора. Также в районе трубопровода взяты образцы грунта и жидкости для проведения экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.242 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны вод), начато досудебное следствие.

Утлюкский лиман отделен от Азовского моря Федотовой косой и соединен с морем через пролив между Бирючьим островом и косой Арабатская стрелка. Длина лимана достигает 60 км, ширина – до 15 км, общая площадь порядка в 700 кв.км, глубина - около 6,5 м. Грязи Утлюкского лимана обладают лечебными свойствами.

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