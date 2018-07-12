Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отложила до 1 мая 2019 года предельный срок оборудования коммерческих узлов учета газа системами дистанционной передачи показателей, сообщила пресс-служба регулятора.

Соответствующие изменения в Кодекс газораспределительных сетей (ГРС) НКРЭКУ внесла на заседании в Киеве в четверг.

"Комиссия запретила оператору ГРС осуществлять меры по прекращению распределения природного газа в случае предоставления собственником коммерческого узла учета оператору ГРС гарантийного письма по обязательству в определенный срок, но не позже 1 мая 2019 года, обустроить коммерческий узел учета газа средствами дистанционной передачи", - говорится в сообщении пресс-службы НКРЭКУ.

Кроме того регулятор внес изменения в Кодекс ГРС, касающиеся обслуживания внутридомовых газовых сетей. Регулятор синхронизировал соответствующие нормы с законом Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

Как сообщалось, ранее планировалось, что переход на дистанционную передачу показателей будет завершен до 1 августа 2018 года.

Как сообщала "Cтрана", по данным Нацбанка газ и коммунальные услуги подорожают в Украине на четверть уже в этом году.

Мы писали, что утверждены новые тарифы на электроэнергию для промышленности и небытовых потребителей.

Ранее Нацкомиссия одобрила повышение тарифов на отопление в Киеве с августа.