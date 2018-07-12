Закрытие вечернего пленарного заседания Верховной Рады без включения в повестку дня законопроекта, касающегося регистрации автомобилей на еврономерах, вызвало ажиотаж у протестующих владельцев таких автомобилей, которые проводят акцию у здания парламента.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил вечернее заседание закрытым, при этом отметив, что во время совещания призвал глав фракций продолжить консультации по вопросу обновления состава Центральной избирательной комиссии. Кроме того, Рада так и не включила в повестку дня законопроект, касающийся регистрации автомобилей на еврономерах.

Закрытие пленарного заседания вызвало возмущение у протестующих возле здания парламента - они освистали это.

Как передает корреспондент агентства, участники акции пытаются не выпустить народных депутатов за периметр здания под куполом на ул.Грушевского, 5, тогда как большинство парламентариев покидают его через подземный переход, не выходя из здания через подъезды, которые ведут к месту проведения акции.

Как сообщалось, с 11 июля в центре Киева возле здания Верховной Рады и Дома правительства проходит митинг с требованием доступного растаможивания импортных автомобилей.

Ранее "Страна" сообщала, что евробляхеры объявили, что останутся в центре Киева на ночь, а также о том, что в Киеве под Радой и Кабмином митингуют тысячи человек.