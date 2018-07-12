Вечером 12 июля в Киеве на улице Шелковичной произошел инцидент с участием народных депутатов, в том числе Павла Пинзеника.

По данным депутата, на его машину накинулись митингующие, разбили заднее стекло. Затем машина, видимо, совершила наезд на протестующего, он получил травмы.

Напомним, с 11 июля в центре Киева возле здания Верховной Рады и Дома правительства проходит митинг с требованием доступного растаможивания импортных автомобилей.

Закрытие вечернего пленарного заседания Верховной Рады, так и не включившего в повестку дня законопроекта, касающегося регистрации автомобилей на еврономерах, вызвало возмущение у протестующих владельцев таких автомобилей, которые проводят акцию у здания парламента.

Они заблокировали вход в парламент и выезд автомобилей. По данным участников протеста, машина депутата сбила протестующих, у одного из них переломом ноги его увезли на скорой, сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Видео: facebook.com

Активно действовала полиция, хотя протестующие заблокировали машину, но всех, кроме водителя, вывели через созданный полицией коридор.

По нашим данным, в салоне были народный депутат Павел Пинзеннык, водитель и еще один человек (его личность неизвестна, вероятно, он тоже народный депутат). На месте происшествия также появилась депутат Оксана Продан, которая пыталась успокоить протестующих.

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