С 14 июля в Киеве устанавливают новые тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте (метрополитен, автобус, трамвай, троллейбус, фуникулер и городская электричка).

Как сообщается на сайте Киевской горгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал городской голова – глава КГГА Владимир Кличко.

Согласно документу, в случае приобретения жетона для проезда в метро или разового билета в проезда в наземном транспорте пассажиры будут сплачивать за одну поездку 8 грн.

Пассажиры, которые регулярно ездят на общественном транспорте и пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, смогут платить за одну поездку в метро от 6,50 грн (в случае однократного приобретения 50 поездок).

Срок действия бесконтактной карточки увеличивается с 6 до 12 месяцев и будет исчисляться не с даты последнего пополнения, а с даты последнего использования.

Количество поездок, однократно приобретенных на пластиковую бесконтактную карточку, не может превышать 50, а общее количество таких поездок не может превышать 100.

Пассажиры, которые пользуются месячными проездными билетами, будут платить за одну поездку от 6,14 грн (в месячном проездном билете на 4 вида транспорта) до 6,50 грн (в месячном проездном билете на один вид наземного транспорта).

В месячных проездных билетах на наземные виды транспорта и городскую электричку количество поездок будет оставаться неограниченным.

Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) составит 390 грн, а в метрополитене - 610 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) - 570 грн; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) - 670 грн.

В КП "Киевский метрополитен" вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (за 75 грн), 14 поездок на 7 дней (за 104 грн) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 грн).

Согласно распоряжению, сохранены льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, ветеранов АТО, "чернобыльцев" и других льготных категорий населения.

В КГГА подчеркнули, что ранее приобретенные проездные билеты остаются действительными на текущий месяц (июль). Пассажиры могут осуществлять проезд в метрополитене по ранее приобретенным пластиковым бесконтактным карточкам. Кроме того, до конца июля пассажирам можно оплачивать проезд в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке ранее приобретенными по нынешней стоимости жетонами и разовыми билетами старого образца без доплаты.

До конца июля пассажиры могут обменять жетоны старого образца в кассах станций метрополитена (жетон старого образца на жетон нового образца), приобретенные до момента изменения тарифов, на новые без доплаты к действующему тарифу. Обмен жетонов старого образца будет осуществляться на станциях "Майдан Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт", "Дарница" (вестибюль №2).

На протяжении августа пассажиры могут обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой.

С 1 сентября ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца обмену не подлежат, денежные средства за них не возвращаются.

Ранее "Страна" сообщала, что киевское метро откажется от жетонов до конца года вне зависимости от цены проезда, а также о том, что записанные сегодня на карту метро поездки сохранятся и после подорожания до 8 гривен.