На углу улиц Шелковичной и Институтской машина Mercedes (по другой информации Toyota) совершила на наезд на одного из протестующих евробляхеров, с переломом ноги его увезли на "скорой", сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

По нашим данным, в салоне были народный депутат Павел Пинзеннык, водитель и еще один человек (его личность неизвестна). На месте происшествия также появилась депутат Оксана Продан, которая пыталась успокоить протестующих.

Активно действовала полиция, хотя протестующие заблокировали машину, но всех, кроме водителя, вывели через созданный полицией коридор.

Фото: Cтрана.ua

Как сообщала Страна, ранее мы рассказывали все подробности ДТП в Киеве, где сбили ребенка на переходе.

Также мы рассказывали, как киевляне не давали уехать авто из кортежа с места ДТП, где сбили мальчика.