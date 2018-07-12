Погода в Украине в пятницу, 13 июля, будет дождливой, жителям отдельных территорий стоит даже ожидать ливней с сильным градом.

Об этом синоптик Наталка Диденко рассказала на своей странице в Facebook.

"Циклон, который таким красивым меховым воротником раздался западнее Украины (на фото), завтра своим атмосферным хвостом-фронтом приведет в большинстве наших областей дожди с грозами и иногда даже ливни с шквалами и градом"- написала она.

Дожди наиболее вероятны у западных областях, на севере и в центре (кроме Днепра и районов). В восточных областях и на юге будет сухо и жарко, + 28 ... + 33 градуса. Разве в Одесской области возможен локальный дождь.

Днем температура воздуха составит всего + 26... + 30 градусов, на Западе + 22... + 26 градусов.

В Киеве также ожидается дождь, температура воздуха завтра в столице около +27...+28 градусов. А вот уже 17 июля, по предварительным прогнозам, в Киеве ожидается сильный дождь и понижение температуры воздуха.

Фото: facebook.com/tala.didenko/

Как сообщала "Страна", ранее синоптик показала на карте, какая жара стоит в Европе и какая погода ждет Украину.

Мы писали, что в Киеве июньский дождь побил 130-летний погодный рекорд.

Также мы писали, что в Китае прошел дождь из осьминогов.