В четверг, 12 июля взорвавшиеся баллоны с водородом разрушили одноэтажную хозяйственную постройку на территории Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе.

Об этом сообщает одесский "7-й канал".

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники ГСЧС.

По словам замдиректора учреждения Игоря Неверовского, в результате происшествия никто не пострадал. Причины взрыва устанавливаются.

В свою очередь, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что взрыв произошел в отдельно расположенной постройке по Французскому бульвару, 89. Информация о взрыве поступила спасателям в 15:48.

"По прибытию подразделений установлено, что в результате взрыва (предварительно водородного баллона) без последующего горения, полностью разрушено одноэтажное здание газогенераторной станции по заправке водородных баллонов", - говорится в сообщении.

В ГСЧС подтвердили, что погибших и пострадавших в результате взрыва нет. "Обстоятельства события устанавливаются. На место события работало 3 единицы техники, 13 человек личного состава", - рассказали в ведомстве.

Видео: youtube.com/Новости 7 канал Одесса

Как сообщала "Страна", девять человек пострадали из-за взрыва баллона для пива в "Бургер Кинге" Еревана. По неподтвержденным пока данным, среди пострадавших есть трое несовершеннолетних.

Отметим, что в Киеве мужчина угрожал взорвать газ в многоэтажке.