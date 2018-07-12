В Интернете опубликовали официальный трейлер приключенческого фильма "Дикое поле" по роману Сергея Жадана "Воршиловград".

Ролик был опубликован на YouTube-канале ТРК Украина.

Действие фильма разворачивается в 2010 году в Старобельске, что в Луганской области.

По сюжету фильма, некий Герман вынужден вернуться в свой старый городок на Донбассе. Ему предстоит в отсутствии старшего брата защитить семейный бизнес - старую бензоколонку. При этом местонахождение брата неизвестно.

Помимо бизнеса герой вынужден также бороться за друзей детства и свою любовь, противостоя тем, кто захватывает землю кусок за куском.

В главных ролях в фильме снялись Олег Москаленко и Алексей Горбунов, а также Владимир Ямненко, Георгий Поволоцкий, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Евгения Муц, Игорь Портянко, Сергей Жадан и другие.

Презентация проекта состоится на Одесском международном кинофестивале, который пройдет с 13 по 21 июля. В широкий прокат картина выйдет 8 ноября.

Видео: youtube.com/Канал Украина

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