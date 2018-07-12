В четверг, 12 июня, Верховная Рада закрыла заседание, не решив ничего по голосованию за членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом сообщает парламентский корреспондент "Страны".

Незадолго до этого "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде предложил не голосовать за назначение членом ЦИК доцента кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета им.Т.Шевченко Ольги Лотюк.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК.

Представитель президента в парламенте, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко допустила, что до 12 июля будет найдена компромиссная позиция и Верховная Рада в тот же день сможет изменить количественный состав ЦИК и назначить ее членов вместо тех, срок полномочий которых истек.

В то же время, фракция "Народный фронт" выступила против идеи увеличения количественного состава ЦИК и заявила о необходимости согласовать механизм, каким образом отсеять одного из 14 претендентов, чтобы заполнить 13 вакансий.

"Страна" разбиралась, как Порошенко и "Народный фронт" собираются сформировать под выборы новую ЦИК. Семилетний срок полномочий 12 из 15 членов Центризбиркома, включая его председателя Михаила Охендовского, закончился еще 1 июня 2014 года.

Как сообщала "Страна", Оппозиционный блок потребовал включить в ЦИК двух своих представителей. В частности, Бойко напомнил, что Оппозиционный блок направил Президенту Украины Петру Порошенко представление на 2 кандидатов от фракции в состав ЦИК.