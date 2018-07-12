В Украине в пятницу, 13 июля, в юго-восточной части страны сохранится жаркая и в основном сухая погода. Погоду остальной территории будет определять теплая воздушная масса и атмосферный фронт, перемещающийся с запада, сообщает Укргдирометцентр.

Ночью в западных регионах страны, Винницкой, Житомирской и местами в Киевской областях, а днем по всей Украине, кроме восточных и большинства южных областей, ожидается кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный (в восточной части - юго-восточный), 5-10 м/с.

Температура в южных, восточных областях и в Днепропетровской области ночью 17-22°, днем 29-34°; на остальной территории ночью 14-19°, днем 23-28°.

В Киеве 13 июля ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный , 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 июля самая высокая температура днем была 34,1° в 1936 году, самая низкая ночью 8,2° в 1904 году.

Фото: meteo.gov.ua/

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