Несколько десятков молодых людей в футболках "Национального корпуса" в четверг ворвались в сессионный зал Львовского городского совета, подрались с муниципальной охраной и заблокировали работу сессии.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

После этого к трибуне подошли сотрудники 3-ей коммунальной стоматологической поликлиники, которые с утра пикетировали сессионное заседание горсовета, требуя выплаты заработной платы за 11 месяцев и отставки мэра Львова Андрея Садового. Они скандировали: "Садового вон!" и "Зарплату".

После этого секретарь горсовета Анатолий Забарыло объявил перерыв в заседании и собрал на совещание руководителей фракций. После совещания он рассказал, что депутаты приняли решение провести внеочередное заседание бюджетной комиссии и рассмотреть вопрос о выделении средств для выплаты зарплаты стоматологам. После этого молодые люди вышли из сессионного зала, но остались в здании горсовета.

К данному времени заседание сессии не возобновлено.

Ранее мы публиковали фото заблокированного войсками Львовского горсовета.

Ранее "Страна" сообщала, что во Львове сотня националистов под зданием горсовета требует признать красно-черный флаг, а также о том, что радикалы сорвали сессию львовского горсовета.