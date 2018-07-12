"Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде предложил не голосовать за назначение членом ЦИК доцента кафедры конституционного и административного права Киевского национального университета им.Т.Шевченко Ольги Лотюк.

"В этом зале мы будем исключать из этого списка Лотюк Ольгу Степановну", - сказал глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов с трибуны Верховной Рады в четверг, передает Интерфакс.

В свою очередь, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак высказался в поддержку такого предложения.

Вместе с тем он призвал включить в повестку дня и принять в первом чтении законопроекты относительно регистрации автомобилей на еврономерах.

Заседание парламента должно завершиться в четверг в 18:15.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко рекомендовал 14 кандидатур на 13 мест в ЦИК.

5 июля народные депутаты отказались приступить к увольнению членов ЦИК, срок полномочий которых истек, и к назначению новых. После этого фракция БПП отказалась от голосования в Раде, пока народные депутаты не вернутся к рассмотрению вопроса обновления состава ЦИК. На вечернее заседание в тот день и на заседание 6 июля большинство нардепов от БПП не явились.

9 июля председатель парламента Андрей Парубий сообщил, что собирает предложения от разных фракций о том, как выйти из сложившейся ситуации. В частности, в парламенте предложили идею увеличить количество членов ЦИК, что позволит увеличить количество вакантных должностей в ней и назначить всех 14 кандидатов, внесенных президентом.

Представитель президента в парламенте, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко допустила, что до 12 июля будет найдена компромиссная позиция и Верховная Рада в тот же день сможет изменить количественный состав ЦИК и назначить ее членов вместо тех, срок полномочий которых истек.

В то же время, фракция "Народный фронт" выступила против идеи увеличения количественного состава ЦИК и заявила о необходимости согласовать механизм, каким образом отсеять одного из 14 претендентов, чтобы заполнить 13 вакансий.

"Страна" разбиралась, как Порошенко и "Народный фронт" собираются сформировать под выборы новую ЦИК. Семилетний срок полномочий 12 из 15 членов Центризбиркома, включая его председателя Михаила Охендовского, закончился еще 1 июня 2014 года.

Как сообщала "Страна", Оппозиционный блок потребовал включить в ЦИК двух своих представителей. В частности, Бойко напомнил, что Оппозиционный блок направил Президенту Украины Петру Порошенко представление на 2 кандидатов от фракции в состав ЦИК.

Напомним, что сегодня в Раде планируют обновить ЦИК и назначить судей КСУ.