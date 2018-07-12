Национальный банк ожидает роста цен на газ и жилищно-коммунальные услуги на 25% в 2018 году.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передают Украинские Новости.

"Мы ожидаем, что рост цен на газ и комуслуги в этом году будет на уровне 25%. Влияние этого повышения (на инфляцию) где-то 0,9 п.п.", - сказал он.

При том Сологуб добавил, что в следующем году НБУ закладывает повышение цен на газ и жилищно-коммунальные услуги на 15%.

"Если посмотреть на украинские цены и на мировые, то это разница где-то в 40%. Мы полагаем, что этот дифференциал будет преодолен где-то за 2 года", - добавил он.

Как сообщала "Cтрана", в Минэкономики объявили, как в Украине будет дорожать электричество в ближайшие три года.

Ранее СМИ писали, что цена на газ для украинцев может вырасти на 62% уже с апреля.

Также стало известно, что в первый месяц лета инфляция в Украине составила 9 процентов.



