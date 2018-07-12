Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,23 грн/$1 с 26,225 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,225-26,235 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,2282 грн/$1 с 26,2273 грн/$1. Торговый оборот составил $303,7 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $361,26 млн.

Официальный курс гривни к иностранным валютам на 13.07.2018 установлен такой:

100 долларов США - 2622.8045, 100 евро - 3057.6655 и 10 российских рублей - 4.2163.

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 11 июля составил 202,4 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $180,6 млн.

Как сообщала "Страна", Нацбанк повысил учетную ставку, теперь кредиты станут дороже.

Мы писали, что в Нацбанке все еще не знают, стоит ли выпускать электронную гривню.

Также Нацбанк с научной точки зрения объяснил, почему гривна обесценилась в 14 раз.