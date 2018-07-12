Курс доллара на межбанковском рынке Украины вернулся к росту
Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,23 грн/$1 с 26,225 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.
Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,225-26,235 грн/$1.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,2282 грн/$1 с 26,2273 грн/$1. Торговый оборот составил $303,7 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $361,26 млн.
Официальный курс гривни к иностранным валютам на 13.07.2018 установлен такой:
100 долларов США - 2622.8045, 100 евро - 3057.6655 и 10 российских рублей - 4.2163.
Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 11 июля составил 202,4 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $180,6 млн.
Как сообщала "Страна", Нацбанк повысил учетную ставку, теперь кредиты станут дороже.
Мы писали, что в Нацбанке все еще не знают, стоит ли выпускать электронную гривню.
Также Нацбанк с научной точки зрения объяснил, почему гривна обесценилась в 14 раз.