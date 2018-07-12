Верховная Рада приняла закон № 7441 об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона о Высшем антикоррупционный суд. "За" законопроект с соответствующей поправкой проголосовали 254 народных депутата. Онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина".

Замглавы комитета правовой политики и правосудия Сергей Алексеев представил два варианта изменений касательно подследственности Антикоррупционного суда. Один из них предусматривал редакционные изменения, чтобы согласовать все принятые нормы, - в частности, на таком варианте настаивали представители оппозиционных фракций, в частности "Батькивщина" и "Самопомич".

"Суть 168 поправки заключается в том, что все дела, которые являются подследственными НАБУ, передаются в Высший антикоррупционный суд. Если они находятся в первой инстанции, - они передаются в первую инстанцию, в апелляции – передаются в апелляцию", - сказал Алексеев.

Представитель "Самопомочи" Егор Соболев подтвердил: "Правка, которая предложена, очень проста, - все дела, подсудные Антикоррупционному суду, отправляются в Антикоррупционный суд с момента его образования. Очень ясное и четкое решение".

Кроме отмены скандальной поправки, документ предполагает изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона об Антикоррупционном суде. Как доработали законопроект ко второму чтению, пояснил замглавы комитета правовой политики и правосудия Сергей Алексеев.

По его словам, из текста изъяли упоминания о ликвидации территориальных управлений государственной судебной администрации Украины. Также изъяли норму об изменениях в работе Общественного совета добродетели.

"Изъято положение об установлении возможного привлечения к дисциплинарной ответственности судьи, председателя суда, заместителя председателя суда за невыполнение решения Высшего совета правосудия. Когда председатель суда или его заместитель выполняют административную функцию, это работа, не связанная с совершением непосредственно правосудия", - пояснил Алексеев.

Он отметил, что в финальной редакции законопроекта нет положений об изменениях в УПК и ХПК. При доработке документа добавили полномочия председателя Апелляционной палаты ВАКС, согласно которым он сообщает ВККС, а также с помощью веб-портала судебной власти о вакантных должностях на позиции судей.

"С целью повышения и качественного улучшения процедуры проведения специальной проверки, что даст возможность не растягивать во времени будущие конкурсы, учтены предложения по уточнению документов, которые подлежат для участия в отборе кандидата на должность судьи, а также уточнения полномочий ВККС. То есть когда идет конкурс на должность судьи и проводят спецпроверку, ее не нужно прерывать", - добавил представитель профильного комитета.

ВККС дали право просматривать на своем заседании решения, принятые палатой или коллегией по результатам выполненного участником экзамена практического задания. Алексеев назвал это апелляцией: "Если кандидат на должность судьи не соглашается с решением Высшей квалифкомиссии, он может подавать на пленарное заседание ВККС для просмотра результатов этого решения".

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При определении судейского вознаграждения, если суд размещается в нескольких населенных пунктах, применяется региональный коэффициент по согласованию органа, который провел государственную регистрацию такого суда с целью обеспечения единого подхода к начислению судейского вознаграждения и обеспечения принципа равенства судей.

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