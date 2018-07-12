В "ДНР" потребовали от Украины вернуть 277 пленных. Украинская сторона якобы открыто признает наличие только 82-х человек.

Об этом заявили в аппарате "уполномоченного по правам человека ДНР" Дарьи Морозовой, сообщают Известия.

По состоянию на 6 июля количество пленных, которых в "ДНР" требуют от Киева, уменьшилось с 288 до 277 человек. Украина якобы отказывается подтверждать такое количество пленных.

В "ДНР" добавили, что об этих лицах нет никакой информации - это позволяет их считать пропавшими без вести.

"Тем не менее мы требуем от Киева вернуть оставшиеся 277 человек. Украина признает наличие только 82 пленных, а 195 не подтверждает", - заявили в "ДНР".

Как сообщала "Страна", Украина ждет ответа Москвы на предложение обменять 36 россиян. Ранее сообщалось, что Украина готова рассмотреть вариант передачи России еще 13 ее граждан, кроме ранее озвученных из "списка 23 человек", для освобождения политических заключенных.

Ранее "Страна" опубликовала полный список россиян, которых Украина предлагает к обмену России.